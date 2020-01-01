MerlinSwap (MP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MerlinSwap (MP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MerlinSwap (MP) Informacije Službena web stranica: https://merlinswap.org/home Bijela knjiga: https://docs.merlinswap.org/ Kupi MP odmah!

MerlinSwap (MP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MerlinSwap (MP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 958.88K $ 958.88K $ 958.88K Ukupna količina: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Količina u optjecaju: $ 3.15B $ 3.15B $ 3.15B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M Povijesni maksimum: $ 0.00965379 $ 0.00965379 $ 0.00965379 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00030441 $ 0.00030441 $ 0.00030441 Saznajte više o cijeni MerlinSwap (MP)

MerlinSwap (MP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MerlinSwap (MP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MP tokena, istražite MP cijenu tokena uživo!

MP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MP? Naša MP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!