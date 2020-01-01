Merkle Trade (MKL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Merkle Trade (MKL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Merkle Trade (MKL) Informacije Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Službena web stranica: https://merkle.trade/ Kupi MKL odmah!

Merkle Trade (MKL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Merkle Trade (MKL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 32.89M $ 32.89M $ 32.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Povijesni maksimum: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Povijesni minimum: $ 0.056817 $ 0.056817 $ 0.056817 Trenutna cijena: $ 0.062733 $ 0.062733 $ 0.062733 Saznajte više o cijeni Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade (MKL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Merkle Trade (MKL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MKL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MKL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MKL tokena, istražite MKL cijenu tokena uživo!

MKL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MKL? Naša MKL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

