Više o MKL

MKL Informacije o cijeni

MKL Službena web stranica

MKL Tokenomija

MKL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Merkle Trade Logotip

Merkle Trade Cijena (MKL)

Neuvršten

1 MKL u USD cijena uživo:

$0.064911
$0.064911$0.064911
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Merkle Trade (MKL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:39:29 (UTC+8)

Merkle Trade (MKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.064055
$ 0.064055$ 0.064055
24-satna najniža cijena
$ 0.067029
$ 0.067029$ 0.067029
24-satna najviša cijena

$ 0.064055
$ 0.064055$ 0.064055

$ 0.067029
$ 0.067029$ 0.067029

$ 0.46655
$ 0.46655$ 0.46655

$ 0.056817
$ 0.056817$ 0.056817

-0.64%

+1.00%

+0.29%

+0.29%

Merkle Trade (MKL) cijena u stvarnom vremenu je $0.064911. Tijekom protekla 24 sata, MKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.064055 i najviše cijene $ 0.067029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKL je $ 0.46655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056817.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKL se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +1.00% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merkle Trade (MKL)

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

--
----

$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M

32.89M
32.89M 32.89M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merkle Trade je $ 2.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MKL je 32.89M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.49M.

Merkle Trade (MKL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Merkle Trade u USD iznosila je $ +0.00064521.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Merkle Trade u USD iznosila je $ +0.0074471092.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Merkle Trade u USD iznosila je $ -0.0130738413.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Merkle Trade u USD iznosila je $ -0.04008656382010288.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00064521+1.00%
30 dana$ +0.0074471092+11.47%
60 dana$ -0.0130738413-20.14%
90 dana$ -0.04008656382010288-38.17%

Što je Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Merkle Trade (MKL)

Službena web-stranica

Merkle Trade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Merkle Trade (MKL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Merkle Trade (MKL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Merkle Trade.

Provjerite Merkle Trade predviđanje cijene sada!

MKL u lokalnim valutama

Merkle Trade (MKL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Merkle Trade (MKL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MKL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Merkle Trade (MKL)

Koliko Merkle Trade (MKL) vrijedi danas?
Cijena MKL uživo u USD je 0.064911 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MKL u USD?
Trenutačna cijena MKL u USD je $ 0.064911. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Merkle Trade?
Tržišna kapitalizacija za MKL je $ 2.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MKL?
Količina u optjecaju za MKL je 32.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MKL?
MKL je postigao ATH cijenu od 0.46655 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MKL?
MKL je vidio ATL cijenu od 0.056817 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MKL?
24-satni obujam trgovanja za MKL je -- USD.
Hoće li MKL još narasti ove godine?
MKL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MKL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:39:29 (UTC+8)

Merkle Trade (MKL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.