Merkle Trade (MKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.064055 $ 0.064055 $ 0.064055 24-satna najniža cijena $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.064055$ 0.064055 $ 0.064055 24-satna najviša cijena $ 0.067029$ 0.067029 $ 0.067029 Najviša cijena ikada $ 0.46655$ 0.46655 $ 0.46655 Najniža cijena $ 0.056817$ 0.056817 $ 0.056817 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) +1.00% Promjena cijene (7D) +0.29% Promjena cijene (7D) +0.29%

Merkle Trade (MKL) cijena u stvarnom vremenu je $0.064911. Tijekom protekla 24 sata, MKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.064055 i najviše cijene $ 0.067029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKL je $ 0.46655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056817.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKL se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +1.00% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merkle Trade (MKL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Količina u optjecaju 32.89M 32.89M 32.89M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merkle Trade je $ 2.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MKL je 32.89M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.49M.