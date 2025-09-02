Više o MC

MC Informacije o cijeni

MC Službena web stranica

MC Tokenomija

MC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Merit Circle Logotip

Merit Circle Cijena (MC)

Neuvršten

1 MC u USD cijena uživo:

$0.121486
$0.121486$0.121486
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Merit Circle (MC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:26 (UTC+8)

Merit Circle (MC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.085855
$ 0.085855$ 0.085855
24-satna najniža cijena
$ 0.129553
$ 0.129553$ 0.129553
24-satna najviša cijena

$ 0.085855
$ 0.085855$ 0.085855

$ 0.129553
$ 0.129553$ 0.129553

$ 11.7
$ 11.7$ 11.7

$ 0.073691
$ 0.073691$ 0.073691

-0.23%

+0.79%

-1.87%

-1.87%

Merit Circle (MC) cijena u stvarnom vremenu je $0.12143. Tijekom protekla 24 sata, MCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.085855 i najviše cijene $ 0.129553, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MC je $ 11.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.073691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MC se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merit Circle (MC)

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

11.91M
11.91M 11.91M

11,906,525.34137866
11,906,525.34137866 11,906,525.34137866

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merit Circle je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MC je 11.91M, s ukupnom količinom od 11906525.34137866. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.

Merit Circle (MC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Merit Circle u USD iznosila je $ +0.00095768.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Merit Circle u USD iznosila je $ +0.0194415987.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Merit Circle u USD iznosila je $ +0.0264659113.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Merit Circle u USD iznosila je $ +0.02710402166619182.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00095768+0.79%
30 dana$ +0.0194415987+16.01%
60 dana$ +0.0264659113+21.80%
90 dana$ +0.02710402166619182+28.73%

Što je Merit Circle (MC)

The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers.  Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating  innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Merit Circle (MC)

Službena web-stranica

Merit Circle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Merit Circle (MC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Merit Circle (MC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Merit Circle.

Provjerite Merit Circle predviđanje cijene sada!

MC u lokalnim valutama

Merit Circle (MC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Merit Circle (MC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Merit Circle (MC)

Koliko Merit Circle (MC) vrijedi danas?
Cijena MC uživo u USD je 0.12143 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MC u USD?
Trenutačna cijena MC u USD je $ 0.12143. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Merit Circle?
Tržišna kapitalizacija za MC je $ 1.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MC?
Količina u optjecaju za MC je 11.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MC?
MC je postigao ATH cijenu od 11.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MC?
MC je vidio ATL cijenu od 0.073691 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MC?
24-satni obujam trgovanja za MC je -- USD.
Hoće li MC još narasti ove godine?
MC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:26 (UTC+8)

Merit Circle (MC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.