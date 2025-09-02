Merit Circle (MC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.085855 $ 0.085855 $ 0.085855 24-satna najniža cijena $ 0.129553 $ 0.129553 $ 0.129553 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.085855$ 0.085855 $ 0.085855 24-satna najviša cijena $ 0.129553$ 0.129553 $ 0.129553 Najviša cijena ikada $ 11.7$ 11.7 $ 11.7 Najniža cijena $ 0.073691$ 0.073691 $ 0.073691 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +0.79% Promjena cijene (7D) -1.87% Promjena cijene (7D) -1.87%

Merit Circle (MC) cijena u stvarnom vremenu je $0.12143. Tijekom protekla 24 sata, MCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.085855 i najviše cijene $ 0.129553, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MC je $ 11.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.073691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MC se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merit Circle (MC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Količina u optjecaju 11.91M 11.91M 11.91M Ukupna količina 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merit Circle je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MC je 11.91M, s ukupnom količinom od 11906525.34137866. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.