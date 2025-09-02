Više o MST

Meridian MST Cijena (MST)

Neuvršten

1 MST u USD cijena uživo:

-2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Meridian MST (MST)
Meridian MST (MST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.04%

-2.19%

-10.88%

-10.88%

Meridian MST (MST) cijena u stvarnom vremenu je $0.082909. Tijekom protekla 24 sata, MSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.082993 i najviše cijene $ 0.086749, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MST je $ 0.921732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04745054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MST se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meridian MST (MST)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meridian MST je $ 829.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MST je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 829.93K.

Meridian MST (MST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meridian MST u USD iznosila je $ -0.00185918232378593.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meridian MST u USD iznosila je $ -0.0044937424.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meridian MST u USD iznosila je $ -0.0146161271.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meridian MST u USD iznosila je $ -0.00853355059686848.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00185918232378593-2.19%
30 dana$ -0.0044937424-5.42%
60 dana$ -0.0146161271-17.62%
90 dana$ -0.00853355059686848-9.33%

Što je Meridian MST (MST)

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Meridian MST (MST)

Službena web-stranica

Meridian MST Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meridian MST (MST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meridian MST (MST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meridian MST.

Provjerite Meridian MST predviđanje cijene sada!

MST u lokalnim valutama

Meridian MST (MST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meridian MST (MST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meridian MST (MST)

Koliko Meridian MST (MST) vrijedi danas?
Cijena MST uživo u USD je 0.082909 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MST u USD?
Trenutačna cijena MST u USD je $ 0.082909. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meridian MST?
Tržišna kapitalizacija za MST je $ 829.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MST?
Količina u optjecaju za MST je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MST?
MST je postigao ATH cijenu od 0.921732 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MST?
MST je vidio ATL cijenu od 0.04745054 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MST?
24-satni obujam trgovanja za MST je -- USD.
Hoće li MST još narasti ove godine?
MST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
