Meridian MST (MST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.082993 - $ 0.086749
24-satna najniža cijena: $ 0.082993
24-satna najviša cijena: $ 0.086749
Najviša cijena ikada: $ 0.921732
Najniža cijena: $ 0.04745054
Promjena cijene (1H): -1.04%
Promjena cijene (1D): -2.19%
Promjena cijene (7D): -10.88%

Meridian MST (MST) cijena u stvarnom vremenu je $0.082909. Tijekom protekla 24 sata, MSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.082993 i najviše cijene $ 0.086749, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MST je $ 0.921732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04745054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MST se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meridian MST (MST)

Tržišna kapitalizacija: $ 829.93K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 829.93K
Količina u optjecaju: 10.00M
Ukupna količina: 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meridian MST je $ 829.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MST je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 829.93K.