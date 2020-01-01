Merge (MERGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Merge (MERGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Merge (MERGE) Informacije Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Službena web stranica: https://projectmerge.org/ Kupi MERGE odmah!

Merge (MERGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Merge (MERGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.84K $ 18.84K $ 18.84K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.86K $ 20.86K $ 20.86K Povijesni maksimum: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020856 $ 0.00020856 $ 0.00020856 Saznajte više o cijeni Merge (MERGE)

Merge (MERGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Merge (MERGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MERGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MERGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MERGE tokena, istražite MERGE cijenu tokena uživo!

MERGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MERGE? Naša MERGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MERGE predviđanje cijene tokena odmah!

