Merge Token (MERGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00124051 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -8.18%

Merge Token (MERGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MERGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERGE je $ 0.00124051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERGE se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -8.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merge Token (MERGE)

Tržišna kapitalizacija $ 37.88K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.84K Količina u optjecaju 1.14B Ukupna količina 1,943,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merge Token je $ 37.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERGE je 1.14B, s ukupnom količinom od 1943000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.84K.