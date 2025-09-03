Merge (MERGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00015299 $ 0.00015299 $ 0.00015299 24-satna najniža cijena $ 0.00017821 $ 0.00017821 $ 0.00017821 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00015299$ 0.00015299 $ 0.00015299 24-satna najviša cijena $ 0.00017821$ 0.00017821 $ 0.00017821 Najviša cijena ikada $ 0.091276$ 0.091276 $ 0.091276 Najniža cijena $ 0.00011377$ 0.00011377 $ 0.00011377 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +10.01% Promjena cijene (7D) -5.49% Promjena cijene (7D) -5.49%

Merge (MERGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001782. Tijekom protekla 24 sata, MERGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00015299 i najviše cijene $ 0.00017821, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERGE je $ 0.091276, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011377.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERGE se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +10.01% u posljednjih 24 sata i -5.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merge (MERGE)

Tržišna kapitalizacija $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.82K$ 17.82K $ 17.82K Količina u optjecaju 90.33M 90.33M 90.33M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merge je $ 16.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERGE je 90.33M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.82K.