Mercurial (MER) Informacije Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the "one stop shop" for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Službena web stranica: https://www.mercurial.finance/

Mercurial (MER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mercurial (MER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.47K $ 53.47K $ 53.47K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 563.02M $ 563.02M $ 563.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.98K $ 94.98K $ 94.98K Povijesni maksimum: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Mercurial (MER)

Mercurial (MER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mercurial (MER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MER tokena, istražite MER cijenu tokena uživo!

