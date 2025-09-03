Više o MER

Grafikon aktualnih cijena Mercurial (MER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:09:11 (UTC+8)

Mercurial (MER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

-0.38%

-2.36%

+14.99%

+14.99%

Mercurial (MER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MER je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MER se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i +14.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mercurial (MER)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mercurial je $ 54.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MER je 563.02M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.97K.

Mercurial (MER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mercurial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mercurial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mercurial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mercurial u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.36%
30 dana$ 0-16.57%
60 dana$ 0-36.73%
90 dana$ 0--

Što je Mercurial (MER)

Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: - Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives - Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mercurial (MER)

Službena web-stranica

Mercurial Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mercurial (MER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mercurial (MER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mercurial.

Provjerite Mercurial predviđanje cijene sada!

MER u lokalnim valutama

Mercurial (MER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mercurial (MER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mercurial (MER)

Koliko Mercurial (MER) vrijedi danas?
Cijena MER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MER u USD?
Trenutačna cijena MER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mercurial?
Tržišna kapitalizacija za MER je $ 54.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MER?
Količina u optjecaju za MER je 563.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MER?
MER je postigao ATH cijenu od 1.9 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MER?
MER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MER?
24-satni obujam trgovanja za MER je -- USD.
Hoće li MER još narasti ove godine?
MER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:09:11 (UTC+8)

