Mercurial (MER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -2.36% Promjena cijene (7D) +14.99% Promjena cijene (7D) +14.99%

Mercurial (MER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MER je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MER se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i +14.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mercurial (MER)

Tržišna kapitalizacija $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.97K$ 95.97K $ 95.97K Količina u optjecaju 563.02M 563.02M 563.02M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mercurial je $ 54.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MER je 563.02M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.97K.