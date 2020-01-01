MerchMinter (MRCHR) Tokenomika
MerchMinter (MRCHR) Informacije
Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand.
MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people.
So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place.
Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem.
Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch.
And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required!
Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp).
And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required!
MerchMinter (MRCHR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MerchMinter (MRCHR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
MerchMinter (MRCHR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike MerchMinter (MRCHR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MRCHR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MRCHR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MRCHR tokena, istražite MRCHR cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.