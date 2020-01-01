MerchMinter (MRCHR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MerchMinter (MRCHR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MerchMinter (MRCHR) Informacije Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! Službena web stranica: https://www.merchminter.com/ Bijela knjiga: https://www.merchminter.com/whitepaper Kupi MRCHR odmah!

MerchMinter (MRCHR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MerchMinter (MRCHR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 433.74K $ 433.74K $ 433.74K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 915.67M $ 915.67M $ 915.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 473.69K $ 473.69K $ 473.69K Povijesni maksimum: $ 0.00122356 $ 0.00122356 $ 0.00122356 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00047397 $ 0.00047397 $ 0.00047397 Saznajte više o cijeni MerchMinter (MRCHR)

MerchMinter (MRCHR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MerchMinter (MRCHR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MRCHR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MRCHR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MRCHR tokena, istražite MRCHR cijenu tokena uživo!

MRCHR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MRCHR? Naša MRCHR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MRCHR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!