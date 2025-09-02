MerchMinter (MRCHR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00122356$ 0.00122356 $ 0.00122356 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) -12.96% Promjena cijene (7D) -41.15% Promjena cijene (7D) -41.15%

MerchMinter (MRCHR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MRCHRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MRCHR je $ 0.00122356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MRCHR se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -12.96% u posljednjih 24 sata i -41.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MerchMinter (MRCHR)

Tržišna kapitalizacija $ 494.53K$ 494.53K $ 494.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 540.07K$ 540.07K $ 540.07K Količina u optjecaju 915.67M 915.67M 915.67M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MerchMinter je $ 494.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MRCHR je 915.67M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 540.07K.