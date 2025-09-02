Merchant (MTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0090402 $ 0.0090402 $ 0.0090402 24-satna najniža cijena $ 0.078822 $ 0.078822 $ 0.078822 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0090402$ 0.0090402 $ 0.0090402 24-satna najviša cijena $ 0.078822$ 0.078822 $ 0.078822 Najviša cijena ikada $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Najniža cijena $ 0.0090402$ 0.0090402 $ 0.0090402 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +9.59% Promjena cijene (7D) -13.37% Promjena cijene (7D) -13.37%

Merchant (MTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.04055499. Tijekom protekla 24 sata, MTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0090402 i najviše cijene $ 0.078822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTO je $ 2.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0090402.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTO se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +9.59% u posljednjih 24 sata i -13.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merchant (MTO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Količina u optjecaju 59.67M 59.67M 59.67M Ukupna količina 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merchant je $ 2.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTO je 59.67M, s ukupnom količinom od 92498215.93347044. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.75M.