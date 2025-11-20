MEOW Cijena danas

Trenutačna cijena MEOW (MEOW) danas je $ 0.00261363, s promjenom od 4.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEOW u USD je $ 0.00261363 po MEOW.

MEOW trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,936,876, s količinom u optjecaju od 1.50B MEOW. Tijekom posljednja 24 sata, MEOW trgovao je između $ 0.00240444 (niska) i $ 0.00263063 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0018299.

U kratkoročnim performansama, MEOW se kretao +0.19% u posljednjem satu i -0.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MEOW (MEOW)

Tržišna kapitalizacija $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.44M$ 26.44M $ 26.44M Količina u optjecaju 1.50B 1.50B 1.50B Ukupna količina 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEOW je $ 3.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEOW je 1.50B, s ukupnom količinom od 10101010101.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.44M.