Mentat Cijena danas

Trenutačna cijena Mentat (SPICE) danas je $ 0.00000598, s promjenom od 38.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPICE u USD je $ 0.00000598 po SPICE.

Mentat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,977.51, s količinom u optjecaju od 999.84M SPICE. Tijekom posljednja 24 sata, SPICE trgovao je između $ 0.00000595 (niska) i $ 0.00001637 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03520001, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000594.

U kratkoročnim performansama, SPICE se kretao -0.41% u posljednjem satu i -4.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mentat (SPICE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,836,676.79265 999,836,676.79265 999,836,676.79265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mentat je $ 5.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPICE je 999.84M, s ukupnom količinom od 999836676.79265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.98K.