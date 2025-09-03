Više o MENG

Meng Chong Cijena (MENG)

Neuvršten

1 MENG u USD cijena uživo:

--
----
+0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Meng Chong (MENG)
Meng Chong (MENG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+1.04%

+5.42%

+5.42%

Meng Chong (MENG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MENG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MENG se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +5.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meng Chong (MENG)

$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K

--
----

$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meng Chong je $ 23.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MENG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.02K.

Meng Chong (MENG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meng Chong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meng Chong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meng Chong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meng Chong u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.04%
30 dana$ 0+3.31%
60 dana$ 0+10.79%
90 dana$ 0--

Što je Meng Chong (MENG)

Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Meng Chong (MENG)

Službena web-stranica

Meng Chong Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meng Chong (MENG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meng Chong (MENG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meng Chong.

Provjerite Meng Chong predviđanje cijene sada!

MENG u lokalnim valutama

Meng Chong (MENG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meng Chong (MENG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MENG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meng Chong (MENG)

Koliko Meng Chong (MENG) vrijedi danas?
Cijena MENG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MENG u USD?
Trenutačna cijena MENG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meng Chong?
Tržišna kapitalizacija za MENG je $ 23.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MENG?
Količina u optjecaju za MENG je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MENG?
MENG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MENG?
MENG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MENG?
24-satni obujam trgovanja za MENG je -- USD.
Hoće li MENG još narasti ove godine?
MENG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MENG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.