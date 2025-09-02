Više o MENDI

Mendi Finance Cijena (MENDI)

1 MENDI u USD cijena uživo:

$0.01924894
$0.01924894$0.01924894
-3.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Mendi Finance (MENDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:33:31 (UTC+8)

Mendi Finance (MENDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01917795
24-satna najniža cijena
$ 0.02015734
24-satna najviša cijena

$ 0.01917795
$ 0.02015734
$ 0.703258
$ 0.00588481
-0.94%

-3.88%

-21.82%

-21.82%

Mendi Finance (MENDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01924273. Tijekom protekla 24 sata, MENDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01917795 i najviše cijene $ 0.02015734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MENDI je $ 0.703258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00588481.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MENDI se promijenio za -0.94% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -21.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mendi Finance (MENDI)

$ 622.68K
--
$ 1.92M
32.36M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mendi Finance je $ 622.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MENDI je 32.36M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.92M.

Mendi Finance (MENDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mendi Finance u USD iznosila je $ -0.00077722378916594.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mendi Finance u USD iznosila je $ -0.0000115225.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mendi Finance u USD iznosila je $ +0.0119072858.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mendi Finance u USD iznosila je $ +0.00245534504283688.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00077722378916594-3.88%
30 dana$ -0.0000115225-0.05%
60 dana$ +0.0119072858+61.88%
90 dana$ +0.00245534504283688+14.63%

Što je Mendi Finance (MENDI)

Resurs Mendi Finance (MENDI)

Službena web-stranica

Mendi Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mendi Finance (MENDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mendi Finance (MENDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mendi Finance.

Provjerite Mendi Finance predviđanje cijene sada!

MENDI u lokalnim valutama

Mendi Finance (MENDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mendi Finance (MENDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MENDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mendi Finance (MENDI)

Koliko Mendi Finance (MENDI) vrijedi danas?
Cijena MENDI uživo u USD je 0.01924273 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MENDI u USD?
Trenutačna cijena MENDI u USD je $ 0.01924273. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mendi Finance?
Tržišna kapitalizacija za MENDI je $ 622.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MENDI?
Količina u optjecaju za MENDI je 32.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MENDI?
MENDI je postigao ATH cijenu od 0.703258 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MENDI?
MENDI je vidio ATL cijenu od 0.00588481 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MENDI?
24-satni obujam trgovanja za MENDI je -- USD.
Hoće li MENDI još narasti ove godine?
MENDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MENDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mendi Finance (MENDI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

