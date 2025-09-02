Mendi Finance (MENDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01917795 24-satna najviša cijena $ 0.02015734 Najviša cijena ikada $ 0.703258 Najniža cijena $ 0.00588481 Promjena cijene (1H) -0.94% Promjena cijene (1D) -3.88% Promjena cijene (7D) -21.82%

Mendi Finance (MENDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01924273. Tijekom protekla 24 sata, MENDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01917795 i najviše cijene $ 0.02015734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MENDI je $ 0.703258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00588481.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MENDI se promijenio za -0.94% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -21.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mendi Finance (MENDI)

Tržišna kapitalizacija $ 622.68K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.92M Količina u optjecaju 32.36M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mendi Finance je $ 622.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MENDI je 32.36M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.92M.