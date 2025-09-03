Više o MEN

MEN Logotip

MEN Cijena (MEN)

Neuvršten

1 MEN u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MEN (MEN)
MEN (MEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00059948
$ 0.00059948$ 0.00059948

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.13%

+1.16%

+1.16%

MEN (MEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEN je $ 0.00059948, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MEN (MEN)

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

--
----

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

9.99B
9.99B 9.99B

9,994,519,096.183239
9,994,519,096.183239 9,994,519,096.183239

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEN je $ 9.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEN je 9.99B, s ukupnom količinom od 9994519096.183239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.20K.

MEN (MEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MEN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.13%
30 dana$ 0+28.16%
60 dana$ 0+36.72%
90 dana$ 0--

Što je MEN (MEN)

MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MEN (MEN)

Službena web-stranica

MEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MEN (MEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MEN (MEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MEN.

Provjerite MEN predviđanje cijene sada!

MEN u lokalnim valutama

MEN (MEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MEN (MEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MEN (MEN)

Koliko MEN (MEN) vrijedi danas?
Cijena MEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEN u USD?
Trenutačna cijena MEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MEN?
Tržišna kapitalizacija za MEN je $ 9.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEN?
Količina u optjecaju za MEN je 9.99B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEN?
MEN je postigao ATH cijenu od 0.00059948 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEN?
MEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEN?
24-satni obujam trgovanja za MEN je -- USD.
Hoće li MEN još narasti ove godine?
MEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.