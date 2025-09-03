MeMusic (MMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03688519$ 0.03688519 $ 0.03688519 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.87% Promjena cijene (1D) +1.81% Promjena cijene (7D) +16.40% Promjena cijene (7D) +16.40%

MeMusic (MMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMT je $ 0.03688519, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMT se promijenio za -2.87% u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i +16.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MeMusic (MMT)

Tržišna kapitalizacija $ 53.67K$ 53.67K $ 53.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.23K$ 152.23K $ 152.23K Količina u optjecaju 352.51M 352.51M 352.51M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MeMusic je $ 53.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMT je 352.51M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.23K.