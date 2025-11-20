Memetern Cijena danas

Trenutačna cijena Memetern (MXT) danas je $ 0.01736004, s promjenom od 0.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MXT u USD je $ 0.01736004 po MXT.

Memetern trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,386,339, s količinom u optjecaju od 1.00B MXT. Tijekom posljednja 24 sata, MXT trgovao je između $ 0.01671907 (niska) i $ 0.01773214 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02951287, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00430847.

U kratkoročnim performansama, MXT se kretao +0.45% u posljednjem satu i -16.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Memetern (MXT)

Tržišna kapitalizacija $ 17.39M$ 17.39M $ 17.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.39M$ 17.39M $ 17.39M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

