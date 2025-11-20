Memesis World Cijena danas

Trenutačna cijena Memesis World (MEMS) danas je $ 0.01133386, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMS u USD je $ 0.01133386 po MEMS.

Memesis World trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,893,605, s količinom u optjecaju od 530.00M MEMS. Tijekom posljednja 24 sata, MEMS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01219792, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00798364.

U kratkoročnim performansama, MEMS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Memesis World (MEMS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Količina u optjecaju 530.00M 530.00M 530.00M Ukupna količina 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

