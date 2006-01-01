Memes Make It Possible (MMIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Memes Make It Possible (MMIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Memes Make It Possible (MMIP) Informacije Memes Make It Posible is a decentralized meme token on the Solana blockchain. an Experiment meme coin Created By Crypto Gains The YouTuber. Unite with MMIP ! Created by Crypto Gains, this token empowers meme creators & celebrates internet culture. Join the revolution & achieve greatness! Memes Make It Posible is a very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. Službena web stranica: https://memesmakeitpossible.com/ Kupi MMIP odmah!

Memes Make It Possible (MMIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Memes Make It Possible (MMIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.51K $ 53.51K $ 53.51K Povijesni maksimum: $ 0.00104975 $ 0.00104975 $ 0.00104975 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00005351 $ 0.00005351 $ 0.00005351 Saznajte više o cijeni Memes Make It Possible (MMIP)

Memes Make It Possible (MMIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Memes Make It Possible (MMIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMIP tokena, istražite MMIP cijenu tokena uživo!

