Trenutačna cijena Memeora (MEMEORA) danas je $ 0.00000451, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMEORA u USD je $ 0.00000451 po MEMEORA.

Memeora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,507.2, s količinom u optjecaju od 999.87M MEMEORA. Tijekom posljednja 24 sata, MEMEORA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00021705, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000445.

U kratkoročnim performansama, MEMEORA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Memeora (MEMEORA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,865,769.40292 999,865,769.40292 999,865,769.40292

