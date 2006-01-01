MEMEME ($MEMEME) Tokenomika
What is the project about? $MEMEME is Memecoin/utility token for Me's (@mememe69696969) community on twitter. The token started out as something of a joke on twitter, but Me realized he could use it as an opportunity to build his community and an NFT ecosystem, as well as experiment with dao structures so he put together a small team to work with him.
Up next we would like to launch an NFT collection and will likely use $MEMEME as the mint currency - similar to Radbros and $rad. Right now, however, the token does not have any use and is purely a utility coin for the future of the community.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MEMEME ($MEMEME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
MEMEME ($MEMEME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike MEMEME ($MEMEME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $MEMEME tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $MEMEME tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $MEMEME tokena, istražite $MEMEME cijenu tokena uživo!
