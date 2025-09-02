Više o MGAMES

Grafikon aktualnih cijena MemeGames AI (MGAMES)
MemeGames AI (MGAMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.01%

+15.02%

+35.80%

+35.80%

MemeGames AI (MGAMES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00127571. Tijekom protekla 24 sata, MGAMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104385 i najviše cijene $ 0.00130607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGAMES je $ 0.00726063, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGAMES se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +15.02% u posljednjih 24 sata i +35.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeGames AI (MGAMES)

$ 1.28M
--
$ 1.28M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeGames AI je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGAMES je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.

MemeGames AI (MGAMES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MemeGames AI u USD iznosila je $ +0.00016663.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MemeGames AI u USD iznosila je $ -0.0006559772.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MemeGames AI u USD iznosila je $ -0.0007209433.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MemeGames AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00016663+15.02%
30 dana$ -0.0006559772-51.42%
60 dana$ -0.0007209433-56.51%
90 dana$ 0--

Što je MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MemeGames AI (MGAMES)

Službena web-stranica

MemeGames AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MemeGames AI (MGAMES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MemeGames AI (MGAMES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MemeGames AI.

Provjerite MemeGames AI predviđanje cijene sada!

MGAMES u lokalnim valutama

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MemeGames AI (MGAMES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGAMES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MemeGames AI (MGAMES)

Koliko MemeGames AI (MGAMES) vrijedi danas?
Cijena MGAMES uživo u USD je 0.00127571 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MGAMES u USD?
Trenutačna cijena MGAMES u USD je $ 0.00127571. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MemeGames AI?
Tržišna kapitalizacija za MGAMES je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MGAMES?
Količina u optjecaju za MGAMES je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MGAMES?
MGAMES je postigao ATH cijenu od 0.00726063 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MGAMES?
MGAMES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MGAMES?
24-satni obujam trgovanja za MGAMES je -- USD.
Hoće li MGAMES još narasti ove godine?
MGAMES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MGAMES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
