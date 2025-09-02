MemeGames AI (MGAMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00104385 $ 0.00104385 $ 0.00104385 24-satna najniža cijena $ 0.00130607 $ 0.00130607 $ 0.00130607 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00104385$ 0.00104385 $ 0.00104385 24-satna najviša cijena $ 0.00130607$ 0.00130607 $ 0.00130607 Najviša cijena ikada $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +15.02% Promjena cijene (7D) +35.80% Promjena cijene (7D) +35.80%

MemeGames AI (MGAMES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00127571. Tijekom protekla 24 sata, MGAMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104385 i najviše cijene $ 0.00130607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGAMES je $ 0.00726063, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGAMES se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +15.02% u posljednjih 24 sata i +35.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeGames AI (MGAMES)

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeGames AI je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGAMES je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.