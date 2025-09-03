Memeerkat (MKAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00640077$ 0.00640077 $ 0.00640077 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -2.35% Promjena cijene (7D) -2.35%

Memeerkat (MKAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MKATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKAT je $ 0.00640077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKAT se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Memeerkat (MKAT)

Tržišna kapitalizacija $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memeerkat je $ 21.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MKAT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.02K.