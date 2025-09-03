MemeDAO (MEMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) -8.61% Promjena cijene (7D) -8.61%

MemeDAO (MEMD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -8.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeDAO (MEMD)

Tržišna kapitalizacija $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeDAO je $ 111.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMD je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.53K.