Više o MEMD

MEMD Informacije o cijeni

MEMD Službena web stranica

MEMD Tokenomija

MEMD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MemeDAO Logotip

MemeDAO Cijena (MEMD)

Neuvršten

1 MEMD u USD cijena uživo:

--
----
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MemeDAO (MEMD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:23:24 (UTC+8)

MemeDAO (MEMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.76%

-8.61%

-8.61%

MemeDAO (MEMD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -8.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeDAO (MEMD)

$ 111.53K
$ 111.53K$ 111.53K

--
----

$ 111.53K
$ 111.53K$ 111.53K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeDAO je $ 111.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMD je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.53K.

MemeDAO (MEMD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MemeDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MemeDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MemeDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MemeDAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.76%
30 dana$ 0+25.91%
60 dana$ 0+59.02%
90 dana$ 0--

Što je MemeDAO (MEMD)

MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MemeDAO (MEMD)

Službena web-stranica

MemeDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MemeDAO (MEMD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MemeDAO (MEMD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MemeDAO.

Provjerite MemeDAO predviđanje cijene sada!

MEMD u lokalnim valutama

MemeDAO (MEMD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MemeDAO (MEMD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEMD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MemeDAO (MEMD)

Koliko MemeDAO (MEMD) vrijedi danas?
Cijena MEMD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEMD u USD?
Trenutačna cijena MEMD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MemeDAO?
Tržišna kapitalizacija za MEMD je $ 111.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEMD?
Količina u optjecaju za MEMD je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEMD?
MEMD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEMD?
MEMD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEMD?
24-satni obujam trgovanja za MEMD je -- USD.
Hoće li MEMD još narasti ove godine?
MEMD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEMD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:23:24 (UTC+8)

MemeDAO (MEMD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.