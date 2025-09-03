MemeCoinGirl (MIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) -5.93% Promjena cijene (7D) -5.93%

MemeCoinGirl (MIKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -5.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeCoinGirl (MIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeCoinGirl je $ 47.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIKO je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.96K.