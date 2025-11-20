Memecoin Supercycle Cijena danas

Trenutačna cijena Memecoin Supercycle (SUPR) danas je $ 0.00000866, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUPR u USD je $ 0.00000866 po SUPR.

Memecoin Supercycle trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,655.26, s količinom u optjecaju od 999.54M SUPR. Tijekom posljednja 24 sata, SUPR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00449673, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000735.

U kratkoročnim performansama, SUPR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Memecoin Supercycle (SUPR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Količina u optjecaju 999.54M 999.54M 999.54M Ukupna količina 999,541,866.5685116 999,541,866.5685116 999,541,866.5685116

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memecoin Supercycle je $ 8.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPR je 999.54M, s ukupnom količinom od 999541866.5685116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.66K.