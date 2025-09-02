Memecoin (MEM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00836541 $ 0.00836541 $ 0.00836541 24-satna najniža cijena $ 0.00854515 $ 0.00854515 $ 0.00854515 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00836541$ 0.00836541 $ 0.00836541 24-satna najviša cijena $ 0.00854515$ 0.00854515 $ 0.00854515 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0.00403892$ 0.00403892 $ 0.00403892 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -0.47% Promjena cijene (7D) -8.75% Promjena cijene (7D) -8.75%

Memecoin (MEM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00847265. Tijekom protekla 24 sata, MEMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00836541 i najviše cijene $ 0.00854515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEM je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00403892.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEM se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -8.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Memecoin (MEM)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 43.76$ 43.76 $ 43.76 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,829,167.0 2,829,167.0 2,829,167.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memecoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.76. Količina u optjecaju MEM je 0.00, s ukupnom količinom od 2829167.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.97K.