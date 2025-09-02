memechan (CHAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00997905$ 0.00997905 $ 0.00997905 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) +7.19% Promjena cijene (7D) +7.19%

memechan (CHAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAN je $ 0.00997905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +7.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu memechan (CHAN)

Tržišna kapitalizacija $ 338.66K$ 338.66K $ 338.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 338.66K$ 338.66K $ 338.66K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,811.0 999,999,811.0 999,999,811.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija memechan je $ 338.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999811.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 338.66K.