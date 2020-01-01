Memebets (MBET) Tokenomika
Memebets (MBET) Informacije
$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.
Memebets (MBET) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Memebets (MBET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Memebets (MBET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Memebets (MBET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MBET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MBET tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MBET tokena, istražite MBET cijenu tokena uživo!
MBET Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MBET? Naša MBET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.