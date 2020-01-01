Memebets (MBET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Memebets (MBET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Memebets (MBET) Informacije $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

Memebets (MBET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Memebets (MBET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.51K $ 15.51K $ 15.51K Ukupna količina: $ 991.37M $ 991.37M $ 991.37M Količina u optjecaju: $ 991.37M $ 991.37M $ 991.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.51K $ 15.51K $ 15.51K Povijesni maksimum: $ 0.001123 $ 0.001123 $ 0.001123 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Memebets (MBET)

Memebets (MBET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Memebets (MBET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBET tokena, istražite MBET cijenu tokena uživo!

MBET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MBET? Naša MBET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

