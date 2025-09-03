Više o MBET

MBET Informacije o cijeni

MBET Službena web stranica

MBET Tokenomija

MBET Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Memebets Logotip

Memebets Cijena (MBET)

Neuvršten

1 MBET u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Memebets (MBET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:21:20 (UTC+8)

Memebets (MBET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Memebets (MBET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MBETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBET je $ 0.001123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Memebets (MBET)

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

--
----

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

991.37M
991.37M 991.37M

991,370,605.813227
991,370,605.813227 991,370,605.813227

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memebets je $ 13.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBET je 991.37M, s ukupnom količinom od 991370605.813227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.99K.

Memebets (MBET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Memebets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Memebets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Memebets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Memebets u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.44%
60 dana$ 0+22.76%
90 dana$ 0--

Što je Memebets (MBET)

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Memebets (MBET)

Službena web-stranica

Memebets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Memebets (MBET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Memebets (MBET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Memebets.

Provjerite Memebets predviđanje cijene sada!

MBET u lokalnim valutama

Memebets (MBET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Memebets (MBET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Memebets (MBET)

Koliko Memebets (MBET) vrijedi danas?
Cijena MBET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBET u USD?
Trenutačna cijena MBET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Memebets?
Tržišna kapitalizacija za MBET je $ 13.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBET?
Količina u optjecaju za MBET je 991.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBET?
MBET je postigao ATH cijenu od 0.001123 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBET?
MBET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBET?
24-satni obujam trgovanja za MBET je -- USD.
Hoće li MBET još narasti ove godine?
MBET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:21:20 (UTC+8)

Memebets (MBET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.