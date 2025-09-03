Memebets (MBET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.001123$ 0.001123 $ 0.001123 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Memebets (MBET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MBETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBET je $ 0.001123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Memebets (MBET)

Tržišna kapitalizacija $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K Količina u optjecaju 991.37M 991.37M 991.37M Ukupna količina 991,370,605.813227 991,370,605.813227 991,370,605.813227

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memebets je $ 13.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBET je 991.37M, s ukupnom količinom od 991370605.813227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.99K.