Više o MWOR

MWOR Informacije o cijeni

MWOR Službena web stranica

MWOR Tokenomija

MWOR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Meme World Order Logotip

Meme World Order Cijena (MWOR)

Neuvršten

1 MWOR u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Meme World Order (MWOR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:33:14 (UTC+8)

Meme World Order (MWOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-0.73%

+2.37%

+2.37%

Meme World Order (MWOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MWORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MWOR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MWOR se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i +2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meme World Order (MWOR)

$ 45.68K
$ 45.68K$ 45.68K

--
----

$ 45.68K
$ 45.68K$ 45.68K

894.37M
894.37M 894.37M

894,369,954.797371
894,369,954.797371 894,369,954.797371

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme World Order je $ 45.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MWOR je 894.37M, s ukupnom količinom od 894369954.797371. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.68K.

Meme World Order (MWOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meme World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meme World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meme World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meme World Order u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.73%
30 dana$ 0-55.20%
60 dana$ 0-75.83%
90 dana$ 0--

Što je Meme World Order (MWOR)

memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Meme World Order (MWOR)

Službena web-stranica

Meme World Order Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meme World Order (MWOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meme World Order (MWOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meme World Order.

Provjerite Meme World Order predviđanje cijene sada!

MWOR u lokalnim valutama

Meme World Order (MWOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meme World Order (MWOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MWOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meme World Order (MWOR)

Koliko Meme World Order (MWOR) vrijedi danas?
Cijena MWOR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MWOR u USD?
Trenutačna cijena MWOR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meme World Order?
Tržišna kapitalizacija za MWOR je $ 45.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MWOR?
Količina u optjecaju za MWOR je 894.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MWOR?
MWOR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MWOR?
MWOR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MWOR?
24-satni obujam trgovanja za MWOR je -- USD.
Hoće li MWOR još narasti ove godine?
MWOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MWOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:33:14 (UTC+8)

Meme World Order (MWOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.