Meme World Order (MWOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -0.73% Promjena cijene (7D) +2.37% Promjena cijene (7D) +2.37%

Meme World Order (MWOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MWORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MWOR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MWOR se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i +2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meme World Order (MWOR)

Tržišna kapitalizacija $ 45.68K$ 45.68K $ 45.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.68K$ 45.68K $ 45.68K Količina u optjecaju 894.37M 894.37M 894.37M Ukupna količina 894,369,954.797371 894,369,954.797371 894,369,954.797371

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme World Order je $ 45.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MWOR je 894.37M, s ukupnom količinom od 894369954.797371. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.68K.