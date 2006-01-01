Meme Moguls (MGLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Meme Moguls (MGLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Meme Moguls (MGLS) Informacije Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies Službena web stranica: https://mememoguls.com/ Bijela knjiga: https://meme-moguls.gitbook.io/meme-moguls-usdmgls-whitepaper/ Kupi MGLS odmah!

Meme Moguls (MGLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meme Moguls (MGLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 213.18K $ 213.18K $ 213.18K Povijesni maksimum: $ 0.01593589 $ 0.01593589 $ 0.01593589 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00007106 $ 0.00007106 $ 0.00007106 Saznajte više o cijeni Meme Moguls (MGLS)

Meme Moguls (MGLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meme Moguls (MGLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MGLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MGLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MGLS tokena, istražite MGLS cijenu tokena uživo!

MGLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MGLS? Naša MGLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MGLS predviđanje cijene tokena odmah!

