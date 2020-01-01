Meme Games WTF (WTF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Meme Games WTF (WTF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Meme Games WTF (WTF) Informacije Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Službena web stranica: https://memegames.wtf/ Kupi WTF odmah!

Meme Games WTF (WTF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meme Games WTF (WTF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ukupna količina: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Količina u optjecaju: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Povijesni maksimum: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00115962 $ 0.00115962 $ 0.00115962 Saznajte više o cijeni Meme Games WTF (WTF)

Meme Games WTF (WTF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meme Games WTF (WTF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WTF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WTF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WTF tokena, istražite WTF cijenu tokena uživo!

WTF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WTF? Naša WTF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WTF predviđanje cijene tokena odmah!

