Meme Games WTF Logotip

Meme Games WTF Cijena (WTF)

Neuvršten

1 WTF u USD cijena uživo:

$0.0011911
-6.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Meme Games WTF (WTF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:06 (UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00113994
24-satna najniža cijena
$ 0.00127519
24-satna najviša cijena

$ 0.00113994
$ 0.00127519
$ 0.00394945
$ 0
+2.21%

-6.15%

+6.03%

+6.03%

Meme Games WTF (WTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.0011911. Tijekom protekla 24 sata, WTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00113994 i najviše cijene $ 0.00127519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTF je $ 0.00394945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTF se promijenio za +2.21% u posljednjih sat vremena, -6.15% u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meme Games WTF (WTF)

$ 1.18M
--
$ 1.19M
990.68M
999,327,150.441744
Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme Games WTF je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTF je 990.68M, s ukupnom količinom od 999327150.441744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.

Meme Games WTF (WTF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meme Games WTF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meme Games WTF u USD iznosila je $ -0.0004345184.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meme Games WTF u USD iznosila je $ +0.0003564977.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meme Games WTF u USD iznosila je $ -0.0002998871968096999.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.15%
30 dana$ -0.0004345184-36.48%
60 dana$ +0.0003564977+29.93%
90 dana$ -0.0002998871968096999-20.11%

Što je Meme Games WTF (WTF)

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Meme Games WTF (WTF)

Službena web-stranica

Meme Games WTF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meme Games WTF (WTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meme Games WTF (WTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meme Games WTF.

Provjerite Meme Games WTF predviđanje cijene sada!

WTF u lokalnim valutama

Meme Games WTF (WTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meme Games WTF (WTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meme Games WTF (WTF)

Koliko Meme Games WTF (WTF) vrijedi danas?
Cijena WTF uživo u USD je 0.0011911 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WTF u USD?
Trenutačna cijena WTF u USD je $ 0.0011911. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meme Games WTF?
Tržišna kapitalizacija za WTF je $ 1.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WTF?
Količina u optjecaju za WTF je 990.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WTF?
WTF je postigao ATH cijenu od 0.00394945 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WTF?
WTF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WTF?
24-satni obujam trgovanja za WTF je -- USD.
Hoće li WTF još narasti ove godine?
WTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:06 (UTC+8)

