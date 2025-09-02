Meme Games WTF (WTF) Informacije o cijeni (USD)

Meme Games WTF (WTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.0011911. Tijekom protekla 24 sata, WTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00113994 i najviše cijene $ 0.00127519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTF je $ 0.00394945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTF se promijenio za +2.21% u posljednjih sat vremena, -6.15% u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meme Games WTF (WTF)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme Games WTF je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTF je 990.68M, s ukupnom količinom od 999327150.441744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.