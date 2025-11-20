Meme Alliance Cijena danas

Trenutačna cijena Meme Alliance (MMA) danas je $ 0.00186276, s promjenom od 10.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MMA u USD je $ 0.00186276 po MMA.

Meme Alliance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,732, s količinom u optjecaju od 85.44M MMA. Tijekom posljednja 24 sata, MMA trgovao je između $ 0.0015858 (niska) i $ 0.00186298 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.073829, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0011163.

U kratkoročnim performansama, MMA se kretao +7.58% u posljednjem satu i -9.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Meme Alliance (MMA)

Tržišna kapitalizacija $ 156.73K$ 156.73K $ 156.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.44K$ 183.44K $ 183.44K Količina u optjecaju 85.44M 85.44M 85.44M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme Alliance je $ 156.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMA je 85.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.44K.