MEMDEX100 Cijena danas

Trenutačna cijena MEMDEX100 (MEMDEX) danas je $ 0,00173832, s promjenom od 2,60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMDEX u USD je $ 0,00173832 po MEMDEX.

MEMDEX100 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.717.879, s količinom u optjecaju od 988,82M MEMDEX. Tijekom posljednja 24 sata, MEMDEX trgovao je između $ 0,00157615 (niska) i $ 0,00175497 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,090549, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,00047063.

U kratkoročnim performansama, MEMDEX se kretao +%0,28 u posljednjem satu i -%3,65 tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MEMDEX100 (MEMDEX)

Tržišna kapitalizacija $ 1,72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1,72M Količina u optjecaju 988,82M Ukupna količina 988.817.296,8867711

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEMDEX100 je $ 1,72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMDEX je 988,82M, s ukupnom količinom od 988817296.8867711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1,72M.