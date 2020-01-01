Mellow Man (MELLOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mellow Man (MELLOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mellow Man (MELLOW) Informacije Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Službena web stranica: https://www.furiesmellow0x69.com/ Kupi MELLOW odmah!

Mellow Man (MELLOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mellow Man (MELLOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 328.57K $ 328.57K $ 328.57K Ukupna količina: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Količina u optjecaju: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 328.57K $ 328.57K $ 328.57K Povijesni maksimum: $ 0.227692 $ 0.227692 $ 0.227692 Povijesni minimum: $ 0.00106174 $ 0.00106174 $ 0.00106174 Trenutna cijena: $ 0.00473464 $ 0.00473464 $ 0.00473464 Saznajte više o cijeni Mellow Man (MELLOW)

Mellow Man (MELLOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mellow Man (MELLOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MELLOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MELLOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MELLOW tokena, istražite MELLOW cijenu tokena uživo!

MELLOW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MELLOW? Naša MELLOW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MELLOW predviđanje cijene tokena odmah!

