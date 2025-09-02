Mellow Man (MELLOW) Informacije o cijeni (USD)

Mellow Man (MELLOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.0046911. Tijekom protekla 24 sata, MELLOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00106174 i najviše cijene $ 0.00509849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELLOW je $ 0.227692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106174.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELLOW se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -7.76% u posljednjih 24 sata i -20.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mellow Man (MELLOW)

Tržišna kapitalizacija $ 327.49K$ 327.49K $ 327.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 327.49K$ 327.49K $ 327.49K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mellow Man je $ 327.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELLOW je 69.42M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 327.49K.