Mello AI (MELLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00162089 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -14.85% Promjena cijene (7D) -29.48%

Mello AI (MELLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MELLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELLO je $ 0.00162089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELLO se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -14.85% u posljednjih 24 sata i -29.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mello AI (MELLO)

Tržišna kapitalizacija $ 100.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.37K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mello AI je $ 100.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELLO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.37K.