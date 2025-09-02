Više o MELLO

Mello AI Logotip

Mello AI Cijena (MELLO)

Neuvršten

1 MELLO u USD cijena uživo:

$0.00010083
$0.00010083$0.00010083
-14.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mello AI (MELLO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:46 (UTC+8)

Mello AI (MELLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162089
$ 0.00162089$ 0.00162089

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-14.85%

-29.48%

-29.48%

Mello AI (MELLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MELLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELLO je $ 0.00162089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELLO se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -14.85% u posljednjih 24 sata i -29.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mello AI (MELLO)

$ 100.37K
$ 100.37K$ 100.37K

--
----

$ 100.37K
$ 100.37K$ 100.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mello AI je $ 100.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELLO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.37K.

Mello AI (MELLO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mello AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mello AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mello AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mello AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-14.85%
30 dana$ 0+13.03%
60 dana$ 0-42.47%
90 dana$ 0--

Što je Mello AI (MELLO)

Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Mello AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mello AI (MELLO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mello AI (MELLO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mello AI.

Provjerite Mello AI predviđanje cijene sada!

MELLO u lokalnim valutama

Mello AI (MELLO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mello AI (MELLO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MELLO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mello AI (MELLO)

Koliko Mello AI (MELLO) vrijedi danas?
Cijena MELLO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MELLO u USD?
Trenutačna cijena MELLO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mello AI?
Tržišna kapitalizacija za MELLO je $ 100.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MELLO?
Količina u optjecaju za MELLO je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MELLO?
MELLO je postigao ATH cijenu od 0.00162089 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MELLO?
MELLO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MELLO?
24-satni obujam trgovanja za MELLO je -- USD.
Hoće li MELLO još narasti ove godine?
MELLO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MELLO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:46 (UTC+8)

