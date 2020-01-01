Melega (MARCO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Melega (MARCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Melega (MARCO) Informacije Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Službena web stranica: https://www.melegaswap.finance/marco-token Kupi MARCO odmah!

Melega (MARCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Melega (MARCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Ukupna količina: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Količina u optjecaju: $ 729.63M $ 729.63M $ 729.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Povijesni maksimum: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00679138 $ 0.00679138 $ 0.00679138 Saznajte više o cijeni Melega (MARCO)

Melega (MARCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Melega (MARCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MARCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MARCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MARCO tokena, istražite MARCO cijenu tokena uživo!

