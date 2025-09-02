Melega (MARCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00222856 - $ 0.00287626
24-satna najniža cijena $ 0.00222856
24-satna najviša cijena $ 0.00287626
Najviša cijena ikada $ 92.13
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +11.84%
Promjena cijene (1D) +26.77%
Promjena cijene (7D) +14.61%

Melega (MARCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288011. Tijekom protekla 24 sata, MARCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222856 i najviše cijene $ 0.00287626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARCO je $ 92.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARCO se promijenio za +11.84% u posljednjih sat vremena, +26.77% u posljednjih 24 sata i +14.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melega (MARCO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.09M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.66M
Količina u optjecaju 729.60M
Ukupna količina 929,998,383.6663574

Trenutačna tržišna kapitalizacija Melega je $ 2.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARCO je 729.60M, s ukupnom količinom od 929998383.6663574. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.