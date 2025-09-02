Više o MARCO

Melega Logotip

Melega Cijena (MARCO)

Neuvršten

1 MARCO u USD cijena uživo:

$0.00288011
+26.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Melega (MARCO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:11:14 (UTC+8)

Melega (MARCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00222856
24-satna najniža cijena
$ 0.00287626
24-satna najviša cijena

$ 0.00222856
$ 0.00287626
$ 92.13
$ 0
+11.84%

+26.77%

+14.61%

+14.61%

Melega (MARCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288011. Tijekom protekla 24 sata, MARCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222856 i najviše cijene $ 0.00287626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARCO je $ 92.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARCO se promijenio za +11.84% u posljednjih sat vremena, +26.77% u posljednjih 24 sata i +14.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melega (MARCO)

$ 2.09M
--
$ 2.66M
729.60M
929,998,383.6663574
Trenutačna tržišna kapitalizacija Melega je $ 2.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARCO je 729.60M, s ukupnom količinom od 929998383.6663574. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.

Melega (MARCO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Melega u USD iznosila je $ +0.00060828.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Melega u USD iznosila je $ +0.0000083860.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Melega u USD iznosila je $ +0.0105690748.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Melega u USD iznosila je $ +0.0022479139300092868.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00060828+26.77%
30 dana$ +0.0000083860+0.29%
60 dana$ +0.0105690748+366.97%
90 dana$ +0.0022479139300092868+355.57%

Što je Melega (MARCO)

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

Resurs Melega (MARCO)

Službena web-stranica

Melega Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Melega (MARCO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Melega (MARCO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Melega.

Provjerite Melega predviđanje cijene sada!

MARCO u lokalnim valutama

Melega (MARCO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Melega (MARCO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MARCO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Melega (MARCO)

Koliko Melega (MARCO) vrijedi danas?
Cijena MARCO uživo u USD je 0.00288011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MARCO u USD?
Trenutačna cijena MARCO u USD je $ 0.00288011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Melega?
Tržišna kapitalizacija za MARCO je $ 2.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MARCO?
Količina u optjecaju za MARCO je 729.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MARCO?
MARCO je postigao ATH cijenu od 92.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MARCO?
MARCO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MARCO?
24-satni obujam trgovanja za MARCO je -- USD.
Hoće li MARCO još narasti ove godine?
MARCO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MARCO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
