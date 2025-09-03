MELD (MELD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02914328$ 0.02914328 $ 0.02914328 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +23.68% Promjena cijene (7D) +23.68%

MELD (MELD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MELDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELD je $ 0.02914328, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +23.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MELD (MELD)

Tržišna kapitalizacija $ 39.32K$ 39.32K $ 39.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.32K$ 39.32K $ 39.32K Količina u optjecaju 4.00B 4.00B 4.00B Ukupna količina 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MELD je $ 39.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MELD je 4.00B, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.32K.