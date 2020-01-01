Melania Wif Hat (MWH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Melania Wif Hat (MWH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Melania Wif Hat (MWH) Informacije Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Službena web stranica: https://melaniawifcoin.org/ Kupi MWH odmah!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Melania Wif Hat (MWH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.53K $ 12.53K $ 12.53K Ukupna količina: $ 940.39M $ 940.39M $ 940.39M Količina u optjecaju: $ 940.39M $ 940.39M $ 940.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.53K $ 12.53K $ 12.53K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Melania Wif Hat (MWH)

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Melania Wif Hat (MWH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MWH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MWH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MWH tokena, istražite MWH cijenu tokena uživo!

