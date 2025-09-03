Melania Wif Hat (MWH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.15% Promjena cijene (7D) +2.15%

Melania Wif Hat (MWH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MWHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MWH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MWH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melania Wif Hat (MWH)

Tržišna kapitalizacija $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Količina u optjecaju 940.39M 940.39M 940.39M Ukupna količina 940,386,939.271064 940,386,939.271064 940,386,939.271064

Trenutačna tržišna kapitalizacija Melania Wif Hat je $ 12.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MWH je 940.39M, s ukupnom količinom od 940386939.271064. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.17K.