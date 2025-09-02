Više o MEED

Meeds DAO Logotip

Meeds DAO Cijena (MEED)

Neuvršten

1 MEED u USD cijena uživo:

$0.122873
$0.122873
-2.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Meeds DAO (MEED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:55 (UTC+8)

Meeds DAO (MEED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.121231
$ 0.121231
24-satna najniža cijena
$ 0.127346
$ 0.127346
24-satna najviša cijena

$ 0.121231
$ 0.121231

$ 0.127346
$ 0.127346

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.03155037
$ 0.03155037

--

-2.69%

+13.20%

+13.20%

Meeds DAO (MEED) cijena u stvarnom vremenu je $0.122873. Tijekom protekla 24 sata, MEEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.121231 i najviše cijene $ 0.127346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEED je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03155037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i +13.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meeds DAO (MEED)

$ 2.51M
$ 2.51M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M

20.45M
20.45M

22,751,625.14166667
22,751,625.14166667

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meeds DAO je $ 2.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEED je 20.45M, s ukupnom količinom od 22751625.14166667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.

Meeds DAO (MEED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meeds DAO u USD iznosila je $ -0.0034026196076624.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meeds DAO u USD iznosila je $ -0.0927244875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meeds DAO u USD iznosila je $ -0.0861140429.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meeds DAO u USD iznosila je $ -0.30384814148155554.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0034026196076624-2.69%
30 dana$ -0.0927244875-75.46%
60 dana$ -0.0861140429-70.08%
90 dana$ -0.30384814148155554-71.20%

Što je Meeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

Resurs Meeds DAO (MEED)

Službena web-stranica

Meeds DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meeds DAO (MEED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meeds DAO (MEED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meeds DAO.

Provjerite Meeds DAO predviđanje cijene sada!

MEED u lokalnim valutama

Meeds DAO (MEED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meeds DAO (MEED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meeds DAO (MEED)

Koliko Meeds DAO (MEED) vrijedi danas?
Cijena MEED uživo u USD je 0.122873 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEED u USD?
Trenutačna cijena MEED u USD je $ 0.122873. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meeds DAO?
Tržišna kapitalizacija za MEED je $ 2.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEED?
Količina u optjecaju za MEED je 20.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEED?
MEED je postigao ATH cijenu od 1.56 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEED?
MEED je vidio ATL cijenu od 0.03155037 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEED?
24-satni obujam trgovanja za MEED je -- USD.
Hoće li MEED još narasti ove godine?
MEED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:55 (UTC+8)

