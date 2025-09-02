Meeds DAO (MEED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.121231 24-satna najviša cijena $ 0.127346 Najviša cijena ikada $ 1.56 Najniža cijena $ 0.03155037 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.69% Promjena cijene (7D) +13.20%

Meeds DAO (MEED) cijena u stvarnom vremenu je $0.122873. Tijekom protekla 24 sata, MEEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.121231 i najviše cijene $ 0.127346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEED je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03155037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i +13.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meeds DAO (MEED)

Tržišna kapitalizacija $ 2.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M Količina u optjecaju 20.45M Ukupna količina 22,751,625.14166667

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meeds DAO je $ 2.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEED je 20.45M, s ukupnom količinom od 22751625.14166667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.