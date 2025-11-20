MeebitStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena MeebitStrategy (MEEBSTR) danas je $ 0.00064037, s promjenom od 1.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEEBSTR u USD je $ 0.00064037 po MEEBSTR.

MeebitStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 595,922, s količinom u optjecaju od 930.56M MEEBSTR. Tijekom posljednja 24 sata, MEEBSTR trgovao je između $ 0.00060556 (niska) i $ 0.00065637 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00740641, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00060556.

U kratkoročnim performansama, MEEBSTR se kretao +0.55% u posljednjem satu i -15.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MeebitStrategy (MEEBSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 595.92K$ 595.92K $ 595.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 595.92K$ 595.92K $ 595.92K Količina u optjecaju 930.56M 930.56M 930.56M Ukupna količina 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

