MEDXT Cijena danas

Trenutačna cijena MEDXT (MEDXT) danas je $ 0.00180061, s promjenom od 0.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEDXT u USD je $ 0.00180061 po MEDXT.

MEDXT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 37,474,005, s količinom u optjecaju od 20.85B MEDXT. Tijekom posljednja 24 sata, MEDXT trgovao je između $ 0.00170563 (niska) i $ 0.00183838 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00342141, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MEDXT se kretao +0.42% u posljednjem satu i +5.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MEDXT (MEDXT)

Tržišna kapitalizacija $ 37.47M$ 37.47M $ 37.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.92M$ 44.92M $ 44.92M Količina u optjecaju 20.85B 20.85B 20.85B Ukupna količina 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

